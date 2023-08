“Hotel Portofino” chiude in anticipo, stasera in tv gli ultimi episodi: anticipazioni, trama e cast

Stasera in tv, martedì 1 agosto alle 21.25 su Rai 1, ultimo appuntamento con la miniserie britannica “Hotel Portofino”. Nella serie, che chiude in anticipo, le suggestive coste della Riviera Ligure (anche se la maggior parte delle riprese sono state girate in Croazia) degli anni '20 fanno da cornice al drama storico che l'Italia attraversava. I primi segnali del movimento fascista e le vite dei ricchi intrecciate a quelle dei loro servitori, Hotel Portofino riesce a confezionare tutto alla perfezione. Vediamo cosa succede nelle ultime due puntate, leggendo le anticipazioni della Rai.