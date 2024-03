Horner, la donna al centro dello scandalo voleva volare in Bahrain (dove è andata la moglie Geri). «Si sentono ancora»

Chris Horner e la collega che lo ha accusato di molestie «sono ancora in contatto e lei voleva volare in Bahrain per sostenere la Red Bull nel corso della prima gara della stagione». A rivelarlo è il The Sun che torna sullo scandalo che ha colpito questo inizio di stagione il paddock della Formula 1. La donna, anche per volere della stessa scuderia, è rimasta al lavoro presso il quartier generale della Red Bull a Milton Keynes, in Gran Bretagna. Il team non voleva alimentare ulteriori tensioni all'interno del box per mantenere alta la concentrazione sulla pista dove Verstappen è riuscito a portare a casa la vittoria. Ma dopo l'archiviazione del caso annunciata al termine dell'indagine indipendente, la bolla è scoppiata di nuovo con la diffusione degli screenshot chat tra i due tramite una mail anonima. Ma non solo.

Horner, il padre di Verstappen all'attacco: «Sta facendo la vittima. Messaggi? Io non c'entro niente»