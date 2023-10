Holly Willoughby, la presentatrice più popolare del Regno Unito lascia la tv: c'era un piano per rapirla e ucciderla

Holly Willoughby, una delle più famose presentatrici del Regno Unito, ha annunciato l'abbandono dalla tv. Una scelta tutt'altro che volontaria. Holly che vanta più di 8 milioni di follower su Instagram, ha dovuto lasciare gli schermi dopo che era stato scoperto un complotto per rapirla e ucciderla. La presentatrice di "The Morning", 42 anni, ha condotto per 14 anni il seguitissimo programma del mattino su Itv, la maggiore emittente privata: ma ieri, con un emotivo comunicato postato su Instagram, ha annunciato il suo ritiro.