Hayden Singer, la figlia di 3 anni muore per la trisomia 18 e lui conquista la serie A del golf: «L'ho fatto per lei»

Hayden Springer, giovane golfista statunitense, ha visto la sua vita cambiare in un mese. Il 13 dicembre la figlia di tre anni è morta a causa della trisomia 18, una malattia genetica. E il 17 dicembre ha conquistato per la prima volta la carta per il PGA Tour (ossia il diritto di giocare il prossimo anno nella Serie A del golf mondiale, ndr) . Un successo che nn potrà mai cancellare il dolore per la perdita della sua bambina ma che gli potrà permettere di finanziare “Extra To love”, la fondazione sulla trisomia 18.