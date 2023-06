«Harry voleva intervistare Putin sui suoi traumi infantili e invitare il Papa», le (assurde) idee per Spotify che hanno portato alla fine del contratto

Ve lo immaginate Putin che confessa di essere tanto arrabbiato perché da piccolo è stato bullizzato? O Donald Trump che racconta la sua adolescenza? Harry probabilmente sì. Erano infatti proprio queste alcune delle idee (non proprio geniali, possiamo dirlo?) che il duca di Sussex aveva proposto a Spotify prima di venir "licenziato" insieme alla moglie. Intervistare personaggi della storia sulla loro infanzia e sui loro traumi infantili. I capi di Spotify sarebbero rimasti sconcertati da una simile proposta come pure dall’idea del principe di realizzare un programma di argomento religioso e invitare addirittura Papa Francesco. Il rifiuto sarebbe stato l’unica risposta logica a progetti che ben poco avrebbero di realistico. Molti infatti avevano accusato Harry e Meghan di non avere idee, originalità e talento. Di essere “improduttivi”. In realtà il duca di Sussex avrebbe fatto alcune proposte ai dirigenti del colosso digitale, ma si sarebbe trattato di progetti talmente sopra le righe da lasciarli sbalorditi e piuttosto perplessi.