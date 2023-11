Meghan e Harry al concerto di Katy Perry a Las Vegas con Celine Dion: l'arrivo su un jet privato con Cameron Diaz e Zoe Saldana

Più che duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle sono ormai due divi di Hollywood in piena regola. Da quando si sono trasferiti in California e hanno detto addio ai loro doveri reali, non è raro vederli partecipare a feste e concerti insieme ad amici vip. E proprio lo scorso fine settimana il principe Harry e Meghan sono stati avvistati mentre prendevano un aereo privato per Las Vegas per assistere al concerto di Katy Perry.