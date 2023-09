Harry e Meghan Markle, è divorzio commerciale: carriere separate. Lui filantropo, lei sempre più influencer

Mai mischiare amore e lavoro. Harry e Meghan devono averlo capito solo ora, dopo i disastrosi scivoloni del podcast e della serie Netflix che non è andata proprio come volevano. E così hanno deciso di "divorziare": separazione dei brand, ossia strade diverse e indipendenti per le loro carriere. Il marchio "Sussex" evidentemente non funzionava abbastanza.

