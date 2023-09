Harry non avrà nessuna casa a Londra (anche se ne avrebbe diritto): Buckingham Palace smentisce l'ipotesi Kensington Palace

Nessuna residenza reale, neanche un pied a terre in qualche palazzo di famiglia. Nei suoi soggiorni a Londra, Harry, il figlio di Re Carlo, non avrà un posto dove alloggiare. Non uno in particolare almeno. Buckingham Palace ha smentito le notizie secondo cui il re avrebbe permesso ad Harry di rimanere a Kensington Palace durante le sue visite nel Regno Unito.