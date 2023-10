Statuto di Hamas, cosa è e cosa prevede: dallo «Stato palestinese» alla «nuova capitale», le motivazioni dell’attacco

Hamas è un'organizzazione terroristica islamica con un'ala militare nata nel 1987 dalla Fratellanza Musulmana, un gruppo islamico sunnita fondato alla fine degli anni '20 in Egitto. La parola “Hamas” è l’acronimo di “Harakat Al-Muqawama Al-Islamia”, che in arabo significa Movimento di Resistenza Islamica. Il gruppo, come la maggior parte delle fazioni e dei partiti politici palestinesi, insiste sul fatto che Israele è una potenza occupante e che sta cercando di liberare i territori palestinesi. Considera Israele uno stato illegittimo.