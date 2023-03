Guidonia, cosa sappiamo sull'incidente aereo: dal (presunto) malore del pilota, alle scatole nere che non ci sono

Poteva finire in tragedia. Ma l'ultimo, eroico, gesto di uno dei due piloti ha evitato la strage ieri a Guidonia, dove due aerei dell'Aeronautica Militare sono precipitati dopo una collisione in volo. I due velivoli sono precipitati in pochi istanti. Uno è andato a schiantarsi in una zona rurale, il secondo è caduto - grazie ad una manovra disperata del pilota - a pochi passi delle abitazioni.

I due aerei erano impegnati in un'attività addestrativa: la collisione è avvenuta nella fase che precede l'atterraggio. Le autopsie sui corpi dei piloti deceduti sono previste per oggi e potranno chiarire se a causare l'incidente sia stato il malore di uno dei due.