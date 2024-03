Guerra ucraina, dipendente della Us Air Force diffonde segreti militari in una chat di incontri: lei lo chiamava «il mio 007 del cuore»

«Sei il mio 007 del cuore». Così veniva definito in una chat di incontri online straniera un impiegato civile della Usa Air Force, l'aeronautica militare americana dalla sua controparte, una presunta donna che affermava di trovarsi in Ucraina. Una spia straniera infiltrata per carpire notizie top secret? O una appassionata di film di James Bond? Il profilo dell'utente anonima non è stato rivelato ma è chiaro che siamo di fronto a un nuovo caso di fuga di notizie, risalente però all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. L'uomo ora è stato accusato di aver inviato illegalmente informazioni segrete sulla guerra. È quanto afferma il Diparimento di Giustizia degli Stati Uniti. David Slater, 63 anni, ex tenente colonnello dell'esercito che lavorava in ruolo civile per il comando strategico degli Stati Uniti, è stato arrestato sabato.

Due anni fa, il 24 febbraio 2022 iniziava l'invasione russa dell'Ucraina. Le inmagini dei mezzi russi che varcavano il confine all'alba fecero il giro del mondo portando un messaggio funesto: la guerra era tornata nel continente europeo per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale. Due anni dopo si contano oltre 10mila tra i civili ucraini e oltre 6,4 milioni di rifugiati. Dopo l'invasione su vasta scala e l'occupazione di ampie porzioni di territorio ucraino, la controffensiva di Kiev è riuscita a riprendere alcune principali città. In tutto oggi la Russia occupa il 18% dell'Ucraina. Circa il 7% era già occupato prima del 2022. Dopo il fallimento dell'ultima grande offensiva ucraina in estate, la linea del fronte è stabile da mesi. L'Ue ha stanziato per l'Ucraina 144 miliardi di euro in aiuti militari, ma la fine del conflitto sembra ancora lontana.