Guerra Ucraina, i bombardieri ucraini colpiscono la nave da sbarco russa a Feodosia: perché è strategico il porto sul mar Nero dell'ex colonia di Genova

Successo pesante per le forze armate ucraine che nella notte hanno danneggiato la nave da sbarco russa Novocherkassk nel porto di Feodosia, Crimea orientale, l'antica Caffa su cui sventolava la bandiera della Repubblica marinara di Genova.

Il raid effettuato con bombardieri Su-24 armati con missili antinave Kh-31, ovvero velivoli e armamenti di fabbricazione russa se non sovietica, rappresenta un importante successo per Kiev non solo perché interrompe una catena di approvvigionamento per le forze armate russe di preziosi droni iraniani Shahed, ma perché dimostra una notevole capacità di azione dell'aeronautica ucraina che per colpire quel porto si è dovuta spingere in profondita nel territorio occupato dai russi dal 2014 o su zone del Mar Nero assai difese dalla flotta aerea e navale di Mosca anche con sistemi di guerra elettronica.