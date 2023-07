Ucraina, 500 giorni di guerra: i momenti chiave del conflitto fino a oggi

La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 500° giorno. Zelensky è andato sull'isola dei Serpenti, un luogo simbolico «fonte di ispirazione», dice il presidente ucraino. «500 giorni, 9 anni di guerra: l'Isola dei Serpenti è un simbolo dell'invincibilità dell'Ucraina. Riconquisteremo tutto», scrive su Twitter Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky che lo ha accompagnato nella sua visita. In Russia, che come è noto chiama la guerra "l'operazione militare speciale in Ucraina", il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che ha assistito all'addestramento di nuove unità combattenti destinate ad essere inviate sul fronte ucraino. Le nuove truppe stanno seguendo un corso intensivo di 38 giorni di preparazione al servizio attivo, con esercitazioni combinate di diverse specializzazioni dell'esercito, si legge sulla Tass.

Ecco, in sintesi, i momenti chiave della guerra negli ultimi 500 giorni.