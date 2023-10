Guerra Medio Oriente, perché c'è il rischio di escalation: il fronte con il Libano e il ruolo delle monarchie del Golfo

Sono passate due settimane dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele. Si teme un'escalation, cioè che la guerra contagi altri Paesi vicini o alleati internazionali degli attori in campo. Altri Paesi infatti hanno, o possono avere, un ruolo fondamentale nell'esplorare potenziali soluzioni alla crisi ma anche nel peggiorarla. Il presidente Usa Joe Biden ha espresso solidarietà con Israele e ha contribuito alla crescente percezione che la politica israelo-palestinese degli Stati Uniti sia unilaterale (solo dalla parte di Israele). In realtà Biden parla spesso anche dei «palestinesi innocenti che vogliono solo vivere in pace» e proprio oggi ha annunciato l'ottenimento di un accordo per la prima spedizione di assistenza umanitaria destinata ai civili a Gaza. Nella sua visita a Israele ha lanciato un monito: «Non fate gli errori che negli Stati Uniti abbiamo commesso dopo l'11 settembre».

