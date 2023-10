Israele-Gaza, cosa sta succedendo: attacco a sorpresa via terra e via aria nel giorno dello Shabbat e dell'anniversario dello Yom Kippur

L'hanno chiamata "Diluvio Al-Aqsa", è l'operazione targata Hamas con la quale stamattina Israele si è risvegliata sotto i colpi dei razzi lanciati da Gaza (Hamas dice 5.000, Israele ne conferma almeno 2.200). Si tratta dell'inizio di una nuova guerra e di un attacco senza precedenti contro Israele. Si registrano venti vittime e circa trecento feriti. Alcuni analisti osservano analogie con il conflitto dello Yom Kippur risalente al 1973 (cominciò il 6 ottobre, esattamente 50 anni fa). È un'operazione via aria e via terra perché oltre ai razzi c'è stata l'incursione di miliziani che si sono introdotti via terra, appunto, dalla città di Sderot e da altri centri a sud del Paese. Sarebbero entrati in azione una sessantina di miliziani in 14 luoghi israeliani. Fonti non confermate riportano che gli uomini armati avrebbero preso il controllo di tre kibbuz. Le sirene di emergenza hanno suonato a Tel Aviv, ma anche a Gerusalemme. L'esercito israeliano ha dichiarato «lo stato di allerta di guerra» ed è stato deciso il richiamo dei riservisti.

Israele, miliziano di Hamas entra nel Paese con un parapendio a motore