Guerra ibrida, cos'è la tecnica sviluppata dalla Russia: obiettivi e precedenti. Cosa sappiamo

È la guerra con altri mezzi, non convenzionali. La guerra ibrida fatta di attentati, esplosioni e sabotaggi non rivendicati. È un tipo di guerra, questa, che la Russia ha combattuo in Ucraina prima dell'invasione ufficiale del febbraio 2022. E i cui cannoni, ora, sono rivolti verso l'Europa. Le agenzie di intelligence stanno segnalando a più riprese questo tipo di attacchi volti a destabilizzare l'Occidente. Tra gli ultimi episodi di azioni violente e dimostrative ci sono una serie di graffiti di stampo antisemita comparsi due settimane fa sul "Muro dei Giusti" all'esterno del memoriale della Shoah a Parigi. Questa escalation ibrida è tenuta imìn grande considerazione anche dal Segretario di Stato Anthony Blinken che oggi a Praga ha ammesso: «Questo è un momento critico per l'alleanza. Praticamente ogni alleato ha visto aumentare gli attacchi ibridi russi: lo vediamo, sappiamo cosa combinano, siamo pronti a rispondere individualmente e collettivamente».

Gli attacchi ibridi si caratterizzano per il fatto di seminare caos, dubbi, disorientamento. Non ci sono, infatti, prve certe che tutti questi "incidenti" siano collegati tra loro e abbiano una stessa regia. Tuttavia, i servizi di sicurezza (soprattutto quelli baltici) li attribuiscono a Mosca o a personale ingaggiato da Mosca che - nell'era dei social media - veste i panni dell'attivista neutro, del mercenario sabotatore, non immediatamente riconducibile alla Russia.

Un ministro, che ha chiesto di non essere nominato, ha dichiarato al Guardian di essere profondamente preoccupato per «il sabotaggio, il sabotaggio fisico, organizzato, finanziato e compiuto da proxy russi».