Guerra asimmetrica si avvicina, la Cina pronta a schierare il nuovo drone stealth da combattimento. «Impossibile da intercettare»

La guerra asimmetrica si avvicina e la Cina si prepara. Dopo aver ricevuto nuovi progetti per migliorare ulteriormente l'efficacia nel combattimento basato sull'informazione nella guerra moderna, il veicolo aereo senza pilota (UAV) cinese CH-7 ha completato i test e il suo sviluppo dovrebbe terminare quest'anno. Gli osservatori cinesi si aspettano che il drone faccia una nuova apparizione al prossimo Airshow China di novembre. Lo sviluppo del CH-7 dovrebbe essere completato entro la fine del 2024, con test sul prototipo che già verificheranno le eccezionali prestazioni dell'aereo e l'efficacia del progetto strutturale della cellula, ha appreso martedì il Global Times dalla Aerospace CH UAV Co Ltd, la società sviluppatore del drone.

L'annuncio indica un progresso regolare per lo sviluppo del CH-7, hanno detto gli analisti. Caratterizzato da una configurazione ad ala volante che rappresenta un alto livello di capacità stealth e lungo raggio, il CH-7 ha fatto la sua prima apparizione pubblica all'Airshow China 2018 a Zhuhai, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, attirando un ampio interesse sia da parte dei professionisti che del pubblico in generale.

