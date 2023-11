Grande Fratello, stasera in tv una nuova puntata: anticipazioni, nomination e nuovi concorrenti del 9 novembre

Torna stasera in tv l'appuntamento con una nuova diretta del Grande Fratello. Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli sono pronti alla diciottesima puntata del reality che andrà in onda oggi, 9 novembre, dalle 21.30 su Canale 5.

Dopo l'eliminazione di Giselda Torresan lo scorso lunedì 6 novembre, nella puntata di oggi nessun concorrente dovrebbe abbandonare la casa, ma in nomination ci sono ben 7 concorrenti e il meno votato dal pubblico sarà candidato all’eliminazione al prossimo televoto. Si vocifera inoltre di alcune new entry che potrebbero entrare a far parte della casa più spiata d'Italia proproi stasra. Vediamo dunque anticipazioni, sondaggi, nomination e i possibili nuovi concorrenti.