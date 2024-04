Graduatorie supplenti, novità in arrivo: requisiti, come presentare domanda e scadenze

Scuola, novità in arrivo per le Graduatorie Provinciali Supplenti 2024/2026. Dall’ultimo incontro tra ministero e organizzazioni sindacali sull’aggiornamento delle GPS 2024/26, tenutosi il 3 aprile scorso, sono emerse delle novità, in riferimento alle quali sarà necessario un nuovo parere del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), che dovrebbe arrivare questa settimana. Vediamo quali sono le novità attese.