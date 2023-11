Giulia Cecchettin, il testimone della lite nel parcheggio chiamò il 112 ma non venne mandata una pattuglia. Ma i Carabinieri: «Lite senza dettagli»

La sera di sabato 11 novembre i Carabinieri non inviarono una pattuglia a Vigonovo dopo l'allarme al 112 di un vicino dei Cecchettin su un litigio in corso in un parcheggio, il luogo dove ci fu la prima aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin.

Giulia Cecchettin, alle 17.15 l'ultimo messaggio alla prof: «Mi inviò la versione finale della tesi poche ore prima di sparire»

La registrazione della chiamata verrà acquisita dalla Procura della repubblica di Venezia. Dopo la segnalazione è stato appurato che nessuna pattuglia raggiunse il luogo della lite. Durante la telefonata - secondo quanto si è appreso - il testimone non sarebbe tuttavia stato in grado di dare indicazioni precise, per esempio l'accenno a un'auto di «colore scuro», cosicché non sarebbe stato ritenuto urgente un intervento. Quando in seguito si è passati alla fase dei controlli puntuali, gli investigatori sono intervenuti, andando anche alla ricerca delle macchie di sangue nel parcheggio vicino a casa di Giulia, che in una fase inziale erano state tralasciate.