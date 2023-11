Un luogo da sogno. Se Giulia Cecchettin avesse potuto, sarebbe rimasta incantata da tanta bellezza. La Val Caltea ieri sembrava un angolo di Canada: il foliage pareva disegnare un quadro, la natura attorno quasi addormentata. Ma in quella cornice da ammirare a bocca aperta, c'era il cadavere di una ragazza di soli 22 anni, che da quasi una settimana giaceva alla fine del dirupo. Lo ha ritrovato un volontario di un'associazione cinofila che opera in supporto alla Protezione civile Fvg. Senza quel cane dall'olfatto così sviluppato, il giallo sarebbe potuto restare tale per almeno altri sei mesi.