Non tutti reagiscono allo stesso modo a un omicidio. Il dolore si mischia alla rabbia. E anche nella famiglia di Giulia Cecchettin ognuno ha elaborato il lutto a modo suo. C'è chi ne ha fatto una ragione di vita e di lotta, come la sorella Elena. Chi invece, come il padre Gino, ha deciso di affidare ai social il proprio pensiero. E non è stato l'unico. Il fratello minore della vittima, Davide, ha utilizzato il proprio profilo Instagram per condividere il suo ricordo e i messaggi Whatsapp scambiati con la sorella. Non manca chi non si è sottratto alle telecamere, tra cui lo zio Andrea. Che ha manifestato il suo iniziale rifiuto di accettare quanto accaduto. E la nonna? Oltre al rimpianto di non avere la nipote più al suo fianco, ha anche aggiunto una confessione.

