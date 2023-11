Giulia Cecchettin, il video della lite, le tracce di sangue e l'auto di Filippo in Austria: ricostruzione giorno per giorno

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, ad una settimana esatta dalla scomparsa dei due ex fidanzati arriva la svolta nelle indagini. C'è un video, breve e drammatico, nel nel quale si vede Turetta colpire a mani nude Giulia durante un litigio in auto. Nel filmato, ripreso sabato notte dalle telecamere della zona industriale di Fossò (Venezia), Giulia tenta di scappare dopo l'aggressione. Lui la rincorre, la colpisce ancora, fino a farla stramazzare a terra sanguinante. La ragazza viene poi caricata a forza da Filippo nella sua Fiat Punto nera, che si dilegua nella notte. L'ex compagno della studentessa di Vigonovo ora è indagato per tentato omicidio. E le ricerche proseguono senza sosta anche a livello internazionale. Cosa è successo in questi giorni? Quali sono i punti oscuri? Ecco la ecronistoria di un giallo che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il paese.

