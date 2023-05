Giulia Carla Bassani a Le Ragazze, chi è Astro Giulia l'aspirante astronauta? Età, laurea, l'ammirazione per Samantha Cristoforetti e il gender gap

Giulia Carla Bassani a Le Ragazze. Chiude questo straordinario appuntamento in prima serata la ragazza del nuovo millennio, Giulia Bassani, aspirante astronauta conosciuta sui social come Astro Giulia. È lei la giovanissima di questa edizione de Le Ragazze. A soli 24 anni è già ingegnere aerospaziale. La passione per lo spazio arriva a 15 anni grazie all’esempio di Samantha Cristoforetti, il suo idolo. vediamo insieme chi è.