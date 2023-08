Giorgia Meloni in Puglia (con Ryanair), Salvini in Trentino e Fratoianni in California: ecco le vacanze dei politici

Né la bandana di Silvio, né la canotta di Bossi. Né, tanto meno, il Matteo Salvini in versione dj del primo (e a suo modo ultimo) Papeete. Dopo il tavolo di ieri a palazzo Chigi, la politica italiana parte davvero per le vacanze estive. E stavolta lo fa, per ora, con una certa sobrietà. A guidare il fronte è Giorgia Meloni che ieri - mentre il ministro Urso porta avanti la sua crociata contro Ryanair e gli algoritmi - dopo aver scelto Ita all'andata si è imbarcata su un volo della lowcost per raggiungere nuovamente la masseria di Ceglie Messapica (provincia di Brindisi) dove si trova già da qualche giorno in compagnia di Andrea Giambruno, la figlia Ginevra, la sorella Arianna e il cognato-ministro Francesco Lollobrigida.