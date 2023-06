Giorgia Meloni chi è? Età, gli studi, la carriera, la madre, la sorella, il compagno, la figlia e la passione per il Fantasy: il premier ospite da Porro

Sarà Giorgia Meloni l’ospite di punta di Quarta Repubblica, stasera in tv lunedì 5 giugno. Nello studio del talk show dedicato all'attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete4, il premier farà un’analisi accurata di quanto accaduto in questo periodo (dopo 224 giorni da capo del Governo) e quanto ci attende dopo quasi un anno di governo di centrodenstra. Attuale presidente del Consiglio e prima donna nella storia d’Italia a ricoprire questo ruolo, ha un lungo passato politico nella destra, anche radicale, vediamo dunque chi è Giorgia Meloni.