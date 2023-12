Gino Cecchettin: quando, a che ora e su quale canale sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Gino Cecchettin quando sarà ospite di Fazio? «Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin». Lo annuncia su X, l'account ufficiale di Che tempo che fa. Il papà di Giulia Cecchettin dunque, sarà ospite di Fabio Fazio. Questa sarà la prima intervista televisiva in studio "facccia a faccia" dopo la morte della figlia per mano di Filippo Turetta.