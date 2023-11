Gianni Donadei, l'informatico di Treviso che si è fatto impiantare quattro chip sottopelle: «Pago e timbro il badge con la mano»

La storia che vi stiamo per raccontare sembra una puntata di «Black Mirror», una serie tv dove i toni dark e la tecnologia si uniscono per plasmare l'uomo, ma non lo è. Gianni Donadel è un informatico di 66 anni che ha deciso di impiantarsi quattro microchip sottopelle. Con questa tecnologia l'uomo può aprire l'auto, pagare sfiorando il Pos e alzare la saracinesca del garage di casa. Dove vive Donadel? Lasciate perdere la californiana Silicon Valley: qui siamo a Conegliano, in provincia di Treviso.