Gaza, l'invasione di terra di Israele raggiungerà i suoi obiettivi? La Striscia è già isolata ma i rischi sono molti

A cosa punta l'operazione via terra scatenata stanotte a Gaza dall'esercito israeliano? «Stiamo espandendo le operazioni di terra», ma non si tratta ancora dell’invasione ufficiale annunciata da giorni, ha spiegato il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane Daniel Hagari. Hamas ha detto che i carri armati israeliani sono entrati da Nord e da Est, e che si sono intensificati i bombardamenti sulla Striscia. Bombardamenti che vengono descritti come senza precedenti. Gaza è anche rimasta completamente isolata: mentre venivano lanciate le bombe sono stati interrotti i servizi Internet e di telefonia mobile. Hamas ha incitato a unirsi alla battaglia i palestinesi della Cisgiordiania: ci sono villaggi e centri in West Bank che ieri hanno visto molte proteste di piazza. L'attacco via terra di Tsahal (idf) è stato sferrato dopo la denuncia che riguarda l'ospedale di Gaza City. Israele ha mostrato video e foto che provano che sotto l'ospedale, nella ragnatela di vicoli e tunnel scavati in questi anni dai miliziani, si trova il comando di Hamas. «Hamas sarà spazzata via dalla faccia della Terra e Gaza non tornerà mai più com'era», questo il proposito che si sono date le forze armate.

Notte di fuoco su Gaza, l'invasione israeliana sembra più vicina