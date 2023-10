Gaza, la vita infernale nella città che attende l'attacco "devastante": acqua e cibo finiti, chi può fugge sugli asini

Gaza, cosa sta accadendo realmente nella città simbolo della guerra in corso in Medio Oriente? Le condizioni di vita peggiorano di ora in ora con gravi carenze di acqua pulita e cibo mentre decine di migliaia di palestinesi tentano di trovare una via di fuga all'attesa (e imminente) offensiva di terra israeliana. L'esercito di Tel Aviv ha dichiarato sabato che le sue forze si stanno preparando per le prossime fasi, compresi «attacchi combinati e coordinati dall'aria, dal mare e dalla terra» in risposta a quanto è avvenuto il 7 ottobre. Almeno 1.300 persone sono state uccise dalla furia di Hamas in quello che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha descritto come «il peggior massacro del popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto».

Schlein: Bisogna isolare Hamas, le sue intenzioni sono cancellare Israele