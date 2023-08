Giallo in Puglia dove una ragazzina di appena 12 anni, Gabriela Emanuela, è scomparsa nel nulla da oltre 48 ore. La dodicenne è stata vista per l'ultima volta giovedì mattina a Bari, dove si trovava in compagnia della madre, con cui vive a Carovigno, in provincia di Brindisi.

Benedetta Cristofani, finita la fuga della 13enne: si è presentata dai carabinieri. La mamma: «L'ho convinta io»