G7, Ucraina e Stati Uniti siglano uno «storico» accordo bilaterale sulla sicurezza: ecco cosa prevede

A margine del vertice del G7, che si sta tenendo nel resort di Borgo Egnazia in Puglia, il presidente americano Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno sottoscritto un accordo bilaterale sulla sicurezza che segna un punto di svolta nelle relazioni tra i due paesi. L'inquilino della Casa Bianca ha ribadito il sostegno incondizionato degli Stati Uniti all'Ucraina, sottolineando che questa intesa rappresenta un passo cruciale nel contesto della guerra in corso contro la Russia, che dura ormai da due anni. La firma dell'accordo è stata celebrata da entrambi i leader come un evento di portata storica.