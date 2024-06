G7, i look delle first ladies al Castello di Brindisi: Meloni e l'abito a rete (7,5), Von Der Leyen in pizzo (8), Laura Mattarella in bianco (6)

«Spero che in questi due giorni, nonostante si lavorerà moltissimo, riuscirete anche ad assaporare un po’ dell’ospitalità per la quale l’Italia è famosa nel mondo», aveva detto Giorgia Meloni ai leader del G7 riuniti in Puglia. E cosa c’è di meglio della cucina italiana? Per quello è stato arruolato il tristellato Massimo Bottura che ieri sera ha deliziato gli ospiti nella cena inaugurale al Castello Svevo di Brindisi offerta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il menù è un giro d’Italia (fagottini di scorfano, tortelli di gallinella, filetti di dentice) al quale, però, Biden non ha partecipato. «È affaticato per i molteplici impegni», fanno sapere dalla sicurezza.