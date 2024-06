Manca sempre meno al 50° vertice del G7 che si svolgerà a partire da domani (13 giugno) fino al 15 giugno 2024, nel suggestivo comune di Fasano, in Puglia, presso l'elegante hotel Borgo Egnazia. L'incontro sarà presieduto da Giorgia Meloni, la premier italiana, e vedrà la straordinaria partecipazione di papa Francesco. Oltre alle intense sessioni di lavoro, il vertice sarà arricchito da momenti culturali e di intrattenimento. La cena inaugurale, prevista per giovedì 13 giugno, si terrà nella storica cornice del Castello Svevo di Brindisi, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, accoglierà i capi di Stato. Dal giorno successivo, i leader mondiali si sposteranno a Borgo Egnazia, dove avranno luogo i più importanti incontri istituzionali e dove gli ospiti saranno deliziati da due menù ideati e preparati dallo chef stellato Massimo Bottura. L'ultimo giorno ci sarà un pasto a buffet, visto che gli ospiti saranno in partenza.