La fregata Fasan nel Mar Rosso: le armi, il sistema Bomb-Jammer e la missione della nave italiana nell'operazione Prosperity Guardian

L'Italia accelera l'invio della fregata europea multi missione Virginio Fasan nel Mar Rosso. La nave da guerra della Marina si unisce quindi alle forze degli Stati Uniti guidate dalla portaerei Eisenhower e dal suo gruppo di attacco nell'operazione Prosperity Guardian, una coalizione anti Houthi, i ribelli yemeniti armati dall'Iran che stanno alzando la tensione nell'area con continui attacchi a navi mercantili. L'invio della fregata era inizialmente previsto per il prossimo febbraio nell'operazione diplomatico europea e anti pirateria denominata 'Atalanta' ma è stato anticipato ai prossimi giorni: il 24 dicembre la nave dovrebbe attraversare il canale di Suez. La decisione è emersa dopo un video collegamento a cui hanno partecipato il ministro alla Difesa Guido Crosetto e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d'America, Lloyd Austin, in merito alla sicurezza nel Mar Rosso, dove vengono condotti attacchi mercantili da parte degli Houthi. La sua missione è di deterrenza e non di attacco. Le sue regole di ingaggio si limitano all'autodifesa, possono quindi rispondere ad eventuali attacchi di droni e missili nemici.

La mappa delle navi da guerra nel Mar Rosso, dalla portaerei Eisenhower alla fregata Fasan italiana (in arrivo): ecco la coalizione anti Houthi