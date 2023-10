Freddo, quando arriva? Piogge e crollo termico, temperature giù di 15 gradi. Ecco dove

È un luogo comune sempre più abusato ma descrive perfettamente la situazione meteo per la prossima settimana. Perché è proprio vero che non esistono più le mezze stagioni. Il weekend 14-15 ottobre, spiega 3B Meteo, sarà l'inizio di una fase piovosa e autunnale per l'Italia che all'inizio della prossima settimana si avvarrà anche di un consistente calo delle temperature sulle regioni settentrionali con la possibilità che si finisca persino sotto media.