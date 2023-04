Francesco Paolantoni, età, carriera, vita privata e la particolare "allergia": chi è il comico ospite a "Dalla strada al palco"

Francesco Paolantoni ospite a “Dalla strada al palco”. Stasera in tv, martedì 4 aprile, alle 21.20 su Rai2 va in onda la seconda puntata dello show condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Saranno i "passanti importanti" a decretare, anche strasera, i tre vincitori della puntata. Insieme al comico napoletano ci sarà anche Nathalie Guetta a dare i suoi giudizi. ma vediamo insieme chi è Francesco Paolantoni?