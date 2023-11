Marco Mengoni e Francesco Totti co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, il 6 febbraio. La notizia è stata data da Amadeus e Fiorello questa mattina durante la prima puntata di VivaRai2, dal Foro Italico. Mengoni torna così a Sanremo a un anno dalla vittoria con “Due vite” non solo per un passaggio di consegne ma anche per condurre insieme ad Amadeus il primo dei cinque appuntamenti della kermesse.