Fino a che ora si vota oggi? Elezioni europee, guida completa (con tutti gli orari di sabato e domenica)

Fino a che ora si vota oggi? E quanto rimangono aperti i seggi? In Italia si vota per le elezioni europee. In questa tornata elettorale gli italiani sono chiamati a scegliere i 76 componenti italiani del Parlamento europeo, che rinnoverà 720 membri. Si vota anche in 3.716 Comuni italiani per le elezioni amministrative (gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 23 e 24 giugno). Si elegge il sindaco a Firenze, Bari e Cagliari. E si vota anche per rinnovare il consiglio regionale in Piemonte.