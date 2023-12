Filippo Turetta dallo psicologo una sola volta (a settembre), poi non si è più presentato. La Punto, il coltello, il telefono: le indagini e le perizie

Aveva preso degli appuntamenti con uno psicologo della sanità pubblica nei mesi scorsi Filippo Turetta, ma, a parte il primo incontro, a settembre, non si sarebbe mai presentato ai successivi. Il giovane, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, si sarebbe presentato ad una prima visita a settembre, non alle altre, calendarizzate a ottobre e, l'ultima, il 17 novembre. In quella data Filippo era già latitante da una settimana, con la polizia di mezza Europa alle calcagna.

Filippo Turetta, l'audio agli amici per la festa di laurea di Giulia: «Le tisane non le piacciono»