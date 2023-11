Filippo Turetta, cosa succede adesso? L'abbiamo chiesto ad Ulrike Diener, portavoce della stazione di polizia di Halle, la quale ha chiarito subito un equivoco, alimentato in queste ore concitate dal fatto che Bad Dürrenberg è situata vicino a Lipsia, ma le due località si trovano in Länder diversi: «Lipsia, nello Stato della Sassonia, non è responsabile; le decisioni vengono prese dai Tribunali della Sassonia-Anhalt».