Filippo Turetta, il profilo psicologico: «narcisista covert, manipolatorio e passivo-aggressivo». Come riconoscerlo

«Una personalità narcisistica patologica, covert passivo aggressivo». La criminologa Roberta Bruzzone traccia il profilo psicologico di Filippo Turetta, il ragazzo accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. «Aveva ancorato al possedere Giulia, e al non essere inferiore di Giulia, l'elemento cardine per gestire la sua angoscia, la sua inadeguatezza». Vediamo insieme come risconoscere queste persone e quando possono manifestare il loro lato più violento.