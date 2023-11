Nicola Turetta ed Elisabetta Martini. Sono loro i genitori di Filippo Turetta. Due vite stravolte. Nulla sarà più come prima dopo quanto accaduto. Davanti alla notizia del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin, il dubbio che il figlio avesse potuto commettere qualcosa di grave ha cominciato a prendere piede con sempre più forza. Se prima era solo un pensiero da scacciare, con il tempo è diventato un incubo presente. Che quel ragazzo "timido" potesse essersi trasformato in un assassino era (ed è) impossibile da accettare. Anche per un padre e una madre. Traspare chiaramente dalle parole dopo il ritrovamento in Germania. "Speravo in un altro esito". Che si fosse suicidato? Ogni ipotesi è lecita. Come le tante domande che si rincorrono. "Loro che colpe hanno?". Ripercorriamo la loro storia.