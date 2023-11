dalla nostra inviata

VAL DI ZOLDO (BELLUNO) C'è un attimo in cui uno studente di Ingegneria diventa il carnefice dell'ex fidanzata: dopo averla uccisa, ne trasporta il cadavere e lo abbandona in un dirupo, dopodiché si rimette alla guida della sua Fiat Grande Punto e scappa nella notte che sta diventando giorno. Il "prima" è l'auto con i fari accesi che fende il buio, il "dopo" è la macchina con una sola persona a bordo. È l'assassino in fuga, è Filippo Turetta domenica mattina: un profilo scuro al volante della vettura nera, inquadrato dai dispositivi elettronici disseminati lungo la Regionale 251 che attraversa prima la Valcellina e poi la Val di Zoldo, senza più tenere con sé Giulia Cecchettin.