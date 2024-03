Chiara Ferragni trasformata «in un mostro», Camaiora: «Cannibalismo mediatico. Fedez? Non è d'aiuto»

«Chiara Ferragni è vittima di cannibalismo mediatico». Il riferimento di Andrea Camaiora, esperto di reputation management, è alla copertina che L'Espresso a dedicato all'influencer. Il ceo di The Skill Group precisa però che un attacco del genere accade a «migliaia di persone ogni anno». Quali effetti? «È stata trasformata in un mostro», sottolinea la psicoterapeuta Emilia Sannini. Giorni «pieni di dolore» e che, per questo, «vanno rispettati». Ma come fermare questa marea montante di articoli e servizi? E l'aiuto di Fedez può avere effetto?

Ferragni, avvocati in Procura per depositare documenti sul caso pandoro. E si valutano azioni legali per la copertina Joker