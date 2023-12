Ferragni, i 3 errori dopo il caso pandoro. L'esperta di influencer: «Ma non è il suo tramonto social»

Chiara Ferragni ha «tradito il patto di fiducia che la lega ai suoi followers. Ha calato la maschera, rivelando loro che lei è effettivamente un'azienda e come tale ragiona». Poi con il video di scuse «ha compiuto un altro passo falso, risultando fasulla». Non fa sconti all'imprenditrice digitale travolta dallo scandalo del pandoro griffato Maria Angela Polesana, la professoressa dell'università Iulm di Milano che di Chiara Ferragni ha fatto una materia di studio. Docente di Sociologia dei media, autrice nel 2017 del saggio pubblicato sulla rivista Mediascapes 'Chiara Ferragni: il corpo simulatò e del recente volume 'Influencer e social medià (Franco Angeli editore), l'accademica agli oltre 600 studenti dell'ateneo milanese che seguono i suoi corsi insegna - racconta all'Adnkronos - a «ragionare in maniera critica sulla gestione che gli influencer hanno della loro immagine. Uno dei temi a cui dedico più spazio nelle mie lezioni è l'autenticità», ovvero la caratteristica che «li differenza dai testimonial tradizionali».

