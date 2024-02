Fedez (accolto come una star) parla di salute mentale: «Prendevo 7 psicofarmaci al giorno e soffrivo di balbuzie, ho fatto i conti con la morte»

Non accenna alla sua vita privata. La crisi con la moglie Chiara Ferragni resta fuori dalla porta dei Circolo dei Lettori di Torino, perché Fedez oggi è lì per incontrare gli studenti e parlare di salute mentale. Visibilmente teso, il rapper viene accolto come una star nella sala dove si svolge l'incontro promosso dall’associazione Acmos e dalla Fondazione Circolo dei lettori. Cappellino da baseball in testa, look casual, Fedez sorride quasi imbarazzato e non risparmia saluti ai suoi fan. Sono giorni difficili per lui dopo i rumors sulla separazione con Chiara, madre dei suoi due figli, ma questo incontro è troppo importante per rinunciarci. Decine di giovani lo acclamano: «Fedez facci una saluto!», urletti, applausi. E lui non risparmia una frecciatina alla stampa: «È bello vedere tanti giornalisti interessati alla salute mentale». Quello della salute mentale è un tema che sta molto a cuore al rapper, soprattutto dopo i gravi problemi di salute che lo hanno colpito. «Io stesso mi vergognavo di parlare di psicofarmaci ma poi, quando ho rischiato di morire, mi sono detto: che "c...o me ne frega, se posso aiutare qualcuno lo faccio».