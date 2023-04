Federico Nicotera, età, lavoro, abbandono del padre, la fidanzata e Instagram: chi è l'ex tronista ospite di Silvia Toffanin

Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne ospite con Carola Carpanelli, la sua scelta, a Verissimo oggi domenica 2 aprile. Dopo 6 mesi seduto sul trono del daiting show di Maria De Filippi, giovedì 16 marzo su Canale 5 alle 14.45, è stata mandata in onda la scelta, tanto attesa, del giovane romano. Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani sono state le due corteggiatrici con il quale il tronista ha fatto gli ultimi mesi del suo percorso. Ha deciso di uscire dallo studio con carola la bella e ribelle dai capelli ricci e oggi per loro sarà la prima intervista televisiva di coppia. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5. Ma chi è Federico Nicotera?