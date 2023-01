Allarme farmaci, oltre 3200 medicinali introvabili: quali sono e perché mancano

È emergenza farmacia in Italia. L'Aifa ha aggiornato sul proprio sito la lista dei medicinali mancanti. In totale sono 3200. Un elenco che viene rinnovato costantemente sulla base delle segnalazioni ricevute dall'agenzia. Ma che alcuni non si trovino accade di frequente. Come è successo questa estate, quando l’ibuprofene era non si trovava più nelle farmacie italiane a causa del boom di casi Covid. Stavolta, invece, le scorte nei magazzini si sono esaurite a causa del picco dell’influenza.

