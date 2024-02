FantaSanremo addio, il gioco del Festival chiude per sempre. Gli autori: «Finisce qui»

Gli amanti di Sanremo non dovranno dire addio solo ad Amadeus. Insieme al conduttore, se ne va anche il gioco più amato del Festival, il FantaSanremo. Partito come un gioco da un bar di provincia, era diventato in cinque anni un vero e proprio fenomeno nazionale, con centinaia di migliaia di iscritti e decine di sponsor a supportarlo. Sui social, gli autori hanno fatto sapere che quella conclusa è stata l'ultima edizione.